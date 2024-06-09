09 июня

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В Бурятии жителей райцентра преследуют таинственные гадалки

В Бурятии жителей райцентра преследуют таинственные гадалки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они пристают к прохожим на улицах, а за некоторыми вообще ходят по пятам

Жители Гусиноозёрска наперебой рассказывают в соцсетях про неких гадалок, которых всё чаще встречают в последнее время на улицах и супермаркетах. На днях одна из них спросила дорогу у проходившей мимо девушки, а получив ответ, поблагодарила.
 
- И сразу же начала «гадать», хотя я не просила. Воспитание не позволяет мне развернуться и уйти во время разговора – а зря. После гадания – причём всё вроде сходилось, но в конце очень даже не совпали её предположения с правдой – она спросила, не жалко ли сто рублей «за здоровье» – мол, здоровья тебе пожелаю. Ещё лицо такое недовольное было – видно, 100 рублей мало для неё,  – вспоминает автор поста, размещённого в паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте».
 
Наличных у «клиентки» не оказалось, и ворожея предложила перевести деньги. Девушка так и сделала – призналась, что уворачиваться от оплаты было как-то неловко.
 
- Потом увидела, что они и к другим подходят – получается, попрошайничают. Неужели нигде не работают, что вот так приходится у людей клянчить – якобы за услуги, о которых никто и не просит? И вряд ли даже кто-то в такое верит. Хоть больше не дала. Не обеднею, но неприятное чувство обманутости осталось, – добавила неизвестный автор.
 
Как выяснилось, гадалки подходили ко многим гусиноозёрчанам. Некоторые отшивали их сразу, а другие повелись на сладкие речи. 

- Меня тоже так развели. Наговорили будто бы всю правду, а в конце попросили денег. Так я в затуманенном состоянии перевела – ладно, что немного. Но обманывать они мастера, – подчеркнула ещё одна подписчица.

- Сегодня с детьми ходила в центр и навстречу попались эти цыганки. С ними третья женщина в возрасте, – говорится в следующем комментарии к посту. – Вижу, говорит, что болеешь – давай посмотрю. Ответила: «Не нужно» и отправились с детьми дальше. Так эти особы до самой пекарни шли за нами и что-то там бубнили. Аж страшно как-то стало. Видимо, они «псевдогаданиями» зарабатывают на жизнь.

К одной из местных жительниц ворожея подсела в автобусе и тоже приняла гадать, хотя та не просила. А потом дала свой телефон и адрес и предложила рассказать о ней подружкам. «Ко мне пристали дня четыре назад, кое-как отвязалась», – отметила другая участница сообщества.
 
В группе пишут, что одна гадалка частенько ходит у отделения почты.
 
- Тоже хотела мне посмотреть. Быстро её отшила. Выклянчила 30 рублей. Хотела больше. Будьте бдительны, – поделилась своим опытом подписчица.
 
Кстати, в конце марта одном из популярных местных пабликов в ВК появился пост, автор которого попросил улан-удэнцев поделиться впечатлениями о некоем экстрасенсе из отдалённого микрорайона. В публикации объяснили, где именно он принимает, и поинтересовались, помог ли кому-то провидец.

Под записью интернет-пользователи уточнили, что это не мужчина, а женщина. Судя по всему, некоторые жители бурятской столицы в своё время побывали у неё. «Страшный человек, но сказала всё по делу», – высказался один из посетителей паблика. Другой подтвердил, что именно эта экстрасенс ему помогла.

Углубляться в подробности они не стали. А те, кто услышал об ясновидящей впервые, тут же захотели попасть к ней. Но среди участников группы нашлись и скептики, попытавшиеся образумить остальных.
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