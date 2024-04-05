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Улан-удэнцы тратят на репетиторов по два МРОТ

Улан-удэнцы тратят на репетиторов по два МРОТ
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Сильнее всего в расходы родителей вгоняют старшеклассники

Представители сервиса SuperJob выяснили у жителей бурятской столицы, сколько они тратят на репетиторов для своих детей-школьников. Как выяснилось, у 11% родителей старшеклассников на это уходит по 10 с лишним тысяч в неделю. Столько же отдают 9% семей, где есть ученики 9-х классов и 7% – 7-8-ых.

По словам улан-удэнцев, в месяц в итоге выходит сумма, вдвое превышающая МРОТ. «Это очень дорого», – считают работающие горожане.

Дополнительные занятия детей оплачивают 30% родителей учащихся 7-8 классов, 49% – 9-х и более половины (51%) – 10-11-х.

Семиклассникам и восьмиклассникам, как правило, нанимают репетиторов по английскому, русскому, алгебре, геометрии, физике и химии. В среднем в неделю за репетиторство они вынуждены отдавать по 3400 рублей.

Учеников 9-11-ых классов чаще всего приходится «подтягивать» по обязательным экзаменационным предметам – алгебре, геометрии и русскому. Также в топе-5 самых востребованных дисциплин – английский, физика и химия.

- На неделю занятий с репетитором для девятиклассников требуется в среднем 3900 рублей, для учеников 10 и 11 классов – 5000, – заявили в SuperJob.
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