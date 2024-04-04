Капитал Гарфонда Бурятии впервые превысил 1 млрд рублей

Господдержка реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»



С начала года капитал Гарантийного фонда Бурятии впервые превысил 1 млрд рублей. Благодаря механизму кредитно-гарантийной поддержки фонд может обеспечить займы субъектов малого и среднего предпринимательства. Поручительство Гарантийного фонда Бурятии помогает бизнесу получить кредит при недостаточности залога.



С начала работы фондом заключено 1139 договора поручительства. Среди получателей господдержки не только крупные предприятия с большими проектами и объёмами кредитования, но и малые и микропредприятия.



Гарантийный фонд Бурятии активно работает в партнёрстве с ведущими банками, а также с корпорацией «МСП». Доля выдачи кредитов с поручительством фонда в Бурятии составила 9,2 %, что значительно выше среднероссийских показателей (2,7%).



- Достигать столь высокого показателя удаётся за счёт оперативного рассмотрения заявок на поручительство, что позволяет не увеличивать общий срок получения кредита для предпринимателя. При поддержке Гарантийного фонда были реализованы проекты: строительство картофелехранилища в с. Быково, строительство гостиничного комплекса в с. Турка, приобретение кондитерского цеха, ремонт помещения и закуп оборудования, приобретение и ремонт производственной базы, - рассказали в Гарантийном фонде Бурятии.



Напомним, мера господдержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

