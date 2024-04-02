02 апреля

01 апреля

Популярное

В Улан-Удэ прикрыли три павильона Papa's Kitchen с шаурмой

В Улан-Удэ прикрыли три павильона Papa's Kitchen с шаурмой
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Там развели антисанитарию

В столице Бурятии приостановили работу трёх павильонов по продаже шаурмы Papa's Kitchen  – на улицах Гагарина, Камова и Трубачеева. Причина тому – грубые нарушения санитарного законодательства, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Как рассказали в надзорном ведомстве, приём продукции и продовольственного сырья там осуществлялся без документов, подтверждающих их качество и безопасность. В самих ларьках не проводили дезинсекцию и дератизацию. Туалеты для посетителей и персонала отсутствовали – как и программы производственного контроля. Поточность технологических процессов, режим мытья и дезинфекции посуды и инвентаря не соблюдались.

Кроме того, сотрудники игнорировали требования по прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации и медосмотры. На владельца ларьков уже завели дела об административных правонарушениях. Наказание ему определит суд. Все материалы туда направили на рассмотрение в конце марта. 
шаурма Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии экс-директора стройфирмы осудили за хищение бюджетных средств
В Бурятии экс-директора стройфирмы осудили за хищение бюджетных средств
Бизнес, 02.04.2024
Он отразил в актах выполненных работ ложные сведения
В Бурятии вплотную возьмутся за аттракционы
В Бурятии вплотную возьмутся за аттракционы
Бизнес, 02.04.2024
Контроль за ними в республике усилят

Матхановы сделали городу Улан-Удэ щедрый подарок
Матхановы сделали городу Улан-Удэ щедрый подарок
Бизнес, 28.03.2024
Речь идёт об активах ОАО «Городские маршруты»
В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома
В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома
Бизнес, 28.03.2024
С жалобами обратились жители дома на станции Дивизионная
В Улан-Удэ работодатели стали чаще интересоваться долгами соискателей
В Улан-Удэ работодатели стали чаще интересоваться долгами соискателей
Бизнес, 28.03.2024
С проверкой кредитной истории при трудоустройстве чаще всего сталкиваются менеджеры по работе с клиентами, специалисты по продажам и закупкам
В Иркутске развернётся Байкальский международный форум партнёров
В Иркутске развернётся Байкальский международный форум партнёров
Бизнес, 27.03.2024
В настоящее время началась регистрация участников форума
В Улан-Удэ бизнесмен платил за вывоз мусора по завышенному тарифу
В Улан-Удэ бизнесмен платил за вывоз мусора по завышенному тарифу
Бизнес, 27.03.2024
Вопрос решился после вмешательства прокуратуры
Улан-удэнского предпринимателя настиг «Сказочный патруль»
Улан-удэнского предпринимателя настиг «Сказочный патруль»
Бизнес, 26.03.2024
Компенсацию взыскали судебные приставы
Жителю Бурятии запретили катать туристов по Байкалу
Жителю Бурятии запретили катать туристов по Байкалу
Бизнес, 25.03.2024
Нарушителя выявили в Кабанском районе
Семья из Улан-Удэ отсудила у «Уральских авиалиний» свыше 250 тысяч
Семья из Улан-Удэ отсудила у «Уральских авиалиний» свыше 250 тысяч
Бизнес, 22.03.2024
Пассажиров сняли с рейса из-за якобы превышения размеров ручной клади
Улан-Удэ заполонят парковки для электросамокатов
Улан-Удэ заполонят парковки для электросамокатов
Бизнес, 22.03.2024
По планам, станет почти на 300 мест больше

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^