Авиакомпания Utair запустила рейсы из Иркутска в Усть-Кут

Полеты заявлены ежедневными

С 1 апреля Utair начала выполнять рейсы по маршруту Иркутск - Усть-Кут - Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылет из Усть-Кута в 09:05, из Иркутска - в 13:30. Время в пути - 1 час 15 минут. Выполняются два ежедневных оборотных рейса в сутки - регулярные для местных жителей и чартерные для вахтовых сотрудников Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Маршрут введен в рамках соглашения о сотрудничестве между авиакомпанией и правительством Иркутской области, а также в рамках соглашения, заключенного авиакомпанией с ИНК. Для выполнения программы полётов задействованы комфортабельные современные самолеты ATR 72-500 вместимостью 70 человек.

«Усть-Кут - важный аэропорт региона, через него осуществляется доставка пассажиров и грузов, в том числе для предприятий нефтегазового комплекса. Регулярное авиасообщение между Иркутском и Усть-Кутом на современных комфортабельных самолетах значительно улучшит транспортную доступность региона. Рейсы будут выполняться круглогодично», - рассказал генеральный директор Utair Андрей Мартиросов.

«Усть-Кут - это один из крупнейших местных аэропортов Иркутской области. Его пассажиропоток ежегодно растёт и сейчас превышает 100 тысяч человек. Запуск современного самолёта на маршруте Иркутск – Усть-Кут позволит пассажирам летать в более комфортных условиях. Правительство Иркутской области и авиакомпания «ЮТэйр», которая является собственником аэропорта, заключили соглашение о совместной работе по развитию аэропортового комплекса», - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Усть-Куте расположены основные производственные активы Иркутской нефтяной компании, строится Иркутский завод полимеров. Это также влияет на востребованность транспортного узла.