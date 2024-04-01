01 апреля

31 марта

Популярное

Авиакомпания Utair запустила рейсы из Иркутска в Усть-Кут

Авиакомпания Utair запустила рейсы из Иркутска в Усть-Кут
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru

Полеты заявлены ежедневными

С 1 апреля Utair начала выполнять рейсы по маршруту Иркутск - Усть-Кут - Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылет из Усть-Кута в 09:05, из Иркутска - в 13:30. Время в пути - 1 час 15 минут. Выполняются два ежедневных оборотных рейса в сутки - регулярные для местных жителей и чартерные для вахтовых сотрудников Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Маршрут введен в рамках соглашения о сотрудничестве между авиакомпанией и правительством Иркутской области, а также в рамках соглашения, заключенного авиакомпанией с ИНК. Для выполнения программы полётов задействованы комфортабельные современные самолеты ATR 72-500 вместимостью 70 человек.

«Усть-Кут - важный аэропорт региона, через него осуществляется доставка пассажиров и грузов, в том числе для предприятий нефтегазового комплекса. Регулярное авиасообщение между Иркутском и Усть-Кутом на современных комфортабельных самолетах значительно улучшит транспортную доступность региона. Рейсы будут выполняться круглогодично», - рассказал генеральный директор Utair Андрей Мартиросов.

«Усть-Кут - это один из крупнейших местных аэропортов Иркутской области. Его пассажиропоток ежегодно растёт и сейчас превышает 100 тысяч человек. Запуск современного самолёта на маршруте Иркутск – Усть-Кут позволит пассажирам летать в более комфортных условиях. Правительство Иркутской области и авиакомпания «ЮТэйр», которая является собственником аэропорта, заключили соглашение о совместной работе по развитию аэропортового комплекса», - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Усть-Куте расположены основные производственные активы Иркутской нефтяной компании, строится Иркутский завод полимеров. Это также влияет на востребованность транспортного узла.

авиация Иркутск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Матхановы сделали городу Улан-Удэ щедрый подарок
Матхановы сделали городу Улан-Удэ щедрый подарок
Бизнес, 28.03.2024
Речь идёт об активах ОАО «Городские маршруты»
В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома
В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома
Бизнес, 28.03.2024
С жалобами обратились жители дома на станции Дивизионная
В Улан-Удэ работодатели стали чаще интересоваться долгами соискателей
В Улан-Удэ работодатели стали чаще интересоваться долгами соискателей
Бизнес, 28.03.2024
С проверкой кредитной истории при трудоустройстве чаще всего сталкиваются менеджеры по работе с клиентами, специалисты по продажам и закупкам
В Иркутске развернётся Байкальский международный форум партнёров
В Иркутске развернётся Байкальский международный форум партнёров
Бизнес, 27.03.2024
В настоящее время началась регистрация участников форума
В Улан-Удэ бизнесмен платил за вывоз мусора по завышенному тарифу
В Улан-Удэ бизнесмен платил за вывоз мусора по завышенному тарифу
Бизнес, 27.03.2024
Вопрос решился после вмешательства прокуратуры
Улан-удэнского предпринимателя настиг «Сказочный патруль»
Улан-удэнского предпринимателя настиг «Сказочный патруль»
Бизнес, 26.03.2024
Компенсацию взыскали судебные приставы
Жителю Бурятии запретили катать туристов по Байкалу
Жителю Бурятии запретили катать туристов по Байкалу
Бизнес, 25.03.2024
Нарушителя выявили в Кабанском районе
Семья из Улан-Удэ отсудила у «Уральских авиалиний» свыше 250 тысяч
Семья из Улан-Удэ отсудила у «Уральских авиалиний» свыше 250 тысяч
Бизнес, 22.03.2024
Пассажиров сняли с рейса из-за якобы превышения размеров ручной клади
Улан-Удэ заполонят парковки для электросамокатов
Улан-Удэ заполонят парковки для электросамокатов
Бизнес, 22.03.2024
По планам, станет почти на 300 мест больше
В Улан-Удэ прокуратура проверила «Абсолют» с чадящей котельной
В Улан-Удэ прокуратура проверила «Абсолют» с чадящей котельной
Бизнес, 19.03.2024
Котельная работала при отключенной газоочистной установке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^