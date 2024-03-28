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Матхановы сделали городу Улан-Удэ щедрый подарок

Матхановы сделали городу Улан-Удэ щедрый подарок
Бизнес,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
Речь идёт об активах ОАО «Городские маршруты»

Бизнесмены Матхановы, владеющие недвижимостью ОАО «Городские маршруты», передали её безвозмездно в собственность города Улан-Удэ. Речь идёт о крупном земельном участке на проспекте Автомобилистов и базе и гаражах для автобусного парка.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Друзья, у нас хорошая новость! Мы долго прорабатывали вопрос передачи в муниципальную собственность ОАО «Городские маршруты». Искали разные пути решения вопроса, определяли стоимость, а сегодня вопрос решился в лучшую для нас сторону. Иринчей Эдуардович и Дарима Геннадьевна Матхановы пошли нам навстречу и решили передать городу безвозмездно свою долю», - написал мэр.

Он напомнил, что длительное время муниципалитет арендовал эту базу у предпринимателей Матхановых.

«Поскольку территория была не наша, мы не могли провести там ремонт, построить новый бокс. Сейчас идёт подписание документов, и скоро это имущество будет принадлежать полностью муниципалитету. И «Городские маршруты» могут развивать эту территорию и обустраивать её», - подчеркнул мэр.

МУП «Городские маршруты», которое занимается перевозками пассажиров на муниципальном транспорте, и коммерческое ОАО «Городские маршруты» - два разных предприятия.

Как сообщал «Байкал-Dailу», история вокруг активов ОАО «Городские маршруты» тянется уже долгие годы.

Ещё в 2000-х было создано ОАО «Городские маршруты» - муниципалитетом на пару со структурой семьи Матхановых. Изначально предприятие поделили в соотношении 51% (город) на 49 % (Матханов). Администрация города при этом отдала гаражный комплекс на проспекте Автомобилистов общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Матханов, в свою очередь, завёл в ОАО 50 автобусов.

Однако в течение последующих лет автобусы акционерного общества износились и списывались. А решающие два процента город при этом отдал в пользу Матханова, потеряв в целом контроль над ОАО «Городские маршруты». Кроме того, возникали многочисленные финансовые претензии из-за того, что автобусы МУП «Городские маршруты» стояли в гаражных боксах ОАО, за что необходимо было платить аренду. Одно время, более десяти лет назад, власти города даже всерьёз опасались полной потери вслед за гаражами и самих городских автобусов. И вот на сегодня в вопросе наконец поставлена точка.

Произошедшее крайне своевременно, ведь в последние годы Улан-Удэ активно обновляет муниципальный автобусный парк. Уже приобретено 209 автобусов разной вместимости. Теперь у города есть все возможности для их размещения, ремонта и дальнейшего развития пассажирского транспорта. 


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