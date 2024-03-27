Вопрос решился после вмешательства прокуратуры
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ Аркадий Доржиев провёл личный приём предпринимателей. Один из обратившихся бизнесменов пожаловался на начисление высокой оплаты за вывоз твёрдых коммунальных отходов.
- Проведённой проверкой установлено, что региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами начислил оплату по нормативу, утверждённому утратившим силу постановлением правительства республики. В связи с этим предприниматель платил по завышенному тарифу, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района внёс в адрес регионального оператора представление. Оно рассмотрено и удовлетворено, предпринимателю произведён перерасчёт на сумму 71 тыс рублей.
В Улан-Удэ бизнесмен платил за вывоз мусора по завышенному тарифу
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