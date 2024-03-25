Жителю Бурятии запретили катать туристов по Байкалу

Нарушителя выявили в Кабанском районе



Жителю Бурятии запретили катать на своей лодке людей, пока он не получит соответствующую лицензию.



Установлено, что в августе 2023 года в Кабанском районе владелец маломерного судна за деньги перевозил по озеру Байкал четырёх пассажиров. При этом лицензия на осуществление пассажирских перевозок на водном транспорте у него отсутствовала.



Мужчину признали виновным в совершении административного нарушения по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ.



Бурятский транспортный прокурор обратился в Кабанский районный суд с требованием о запрете эксплуатации маломерного судна в целях осуществления пассажирских перевозок до получения лицензии. Суд удовлетворил исковые требования.



Решение уже вступило в законную силу.



