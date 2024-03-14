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В Бурятии 13 водителей маршруток работали без трудовых договоров

В Бурятии 13 водителей маршруток работали без трудовых договоров
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение выявила прокуратура

В Иволгинском районе Бурятии два автотранспортных предприятия, занимающиеся перевозками пассажиров на территории района, не заключили трудовые договоры с 13 водителями маршруток. «Тем самым гражданам не были обеспечены права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством», - подчеркнули в прокуратуре.

Прокурор района внёс представления работодателям. Только после этого нарушения устроили, в том числе организации перечислили страховые взносы за работников в пенсионный орган.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», одному из работодателей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, второй отделался предупреждением. 
прокуратура трудовое законодательство

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