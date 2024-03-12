В Улан-Удэ 25% работодателей установили запрет на разглашение зарплат

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Таковы данные опроса



Опрос SuperJob показал, что большинство работодателей Улан-Удэ поддерживают запрет на разглашение информации о размере зарплат сотрудников.



Большинство менеджеров по персоналу (61%) поддерживает запрет на разглашение зарплат коллег: «Считаю, что это должно быть тайной». Против - 21%: «Это скрытая дискриминация».



25% работодателей утверждают, что в их организации уже действует официальный запрет на разглашении информации о зарплатах. 20% сообщили, что такое нововведение планируется.



32% HR-специалистов заявляют, что в компаниях, где они работают, не будут устанавливать такие ограничения.

