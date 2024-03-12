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В Улан-Удэ 25% работодателей установили запрет на разглашение зарплат

В Улан-Удэ 25% работодателей установили запрет на разглашение зарплат
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Таковы данные опроса

Опрос SuperJob показал, что большинство работодателей Улан-Удэ поддерживают запрет на разглашение информации о размере зарплат сотрудников.

Большинство менеджеров по персоналу (61%) поддерживает запрет на разглашение зарплат коллег: «Считаю, что это должно быть тайной». Против - 21%: «Это скрытая дискриминация».

25% работодателей утверждают, что в их организации уже действует официальный запрет на разглашении информации о зарплатах. 20% сообщили, что такое нововведение планируется.

32% HR-специалистов заявляют, что в компаниях, где они работают, не будут устанавливать такие ограничения.
работа заработная плата

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