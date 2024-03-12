В Улан-Удэ стартовал форум «Мой Бизнес. Бурятия. Новая высота»









В Улан-Удэ стартовал масштабный бизнес-форум «Мой Бизнес. Бурятия. Новая высота»Мероприятие проходит в Физкультурно-спортивном комплексе, где собралось большое количество зрителей.Мероприятие началось с гимна Бурятии и выступления главы республики Алексея Цыденова.На форуме бизнесмены услышат топовых федеральных и региональных спикеров из различных областей бизнеса. Среди них Радислав Гандапас, который выступает с темой «Технология принятия решений», Игорь Стоянов, который расскажет, что «Миллион – это просто», Екатерина Давыдова и Анатолий Терентьев поведают о трендах дизайна, Анна Булочникова – о маркетинге впечатлений, Ольга Гапанович – об эффективном найме, Алексей Сампилов – о пользе нейросетей для бизнеса.Кроме того, участников мероприятия ждёт встреча с главой Бурятии в формате «вопрос – ответ». Состоятся панельные дискуссии с блогерами-предпринимателями и ярмарка услуг для бизнеса.Участие бесплатное, однако необходимо было предварительно зарегистрироваться.Мероприятие организовано благодаря господдержке по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Владимиром Путиным.