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В Улан-Удэ стартовал форум «Мой Бизнес. Бурятия. Новая высота»

В Улан-Удэ стартовал форум «Мой Бизнес. Бурятия. Новая высота»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Одним из спикеров стал Радислав Гандапас

В Улан-Удэ стартовал масштабный бизнес-форум «Мой Бизнес. Бурятия. Новая высота» (18+). Мероприятие проходит в Физкультурно-спортивном комплексе, где собралось большое количество зрителей.

Мероприятие началось с гимна Бурятии и выступления главы республики Алексея Цыденова.


На форуме бизнесмены услышат топовых федеральных и региональных спикеров из различных областей бизнеса. Среди них Радислав Гандапас, который выступает с темой «Технология принятия решений», Игорь Стоянов, который расскажет, что «Миллион – это просто», Екатерина Давыдова и Анатолий Терентьев поведают о трендах дизайна, Анна Булочникова – о маркетинге впечатлений, Ольга Гапанович –  об эффективном найме, Алексей Сампилов – о пользе нейросетей для бизнеса.

Кроме того, участников мероприятия ждёт встреча с главой Бурятии в формате «вопрос – ответ». Состоятся панельные дискуссии с блогерами-предпринимателями и ярмарка услуг для бизнеса.

Участие бесплатное, однако необходимо было предварительно зарегистрироваться.

Мероприятие организовано благодаря господдержке по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Владимиром Путиным.

бизнес форум национальный проект

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