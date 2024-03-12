Таковы данные за 2023 год
В 2023 году прокуратура отклонила 80% заявлений контролирующих органов о проведении внеплановых проверок предприятий в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«Отказано в согласовании проведения 365 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий из 454 инициированных органами контроля (80,4 %). В рамках формирования ежегодного сводного плана проведения проверок хозяйствующих субъектов на 2024 год согласована только четверть предложений», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году в Бурятии для устранения 1186 нарушений закона о правах предпринимателей было принято 640 актов прокурорского реагирования. 215 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
В Бурятии прокуратура отклонила 80% заявлений о внеплановых проверках
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