В Бурятии прокуратура отклонила 80% заявлений о внеплановых проверках

Таковы данные за 2023 год



В 2023 году прокуратура отклонила 80% заявлений контролирующих органов о проведении внеплановых проверок предприятий в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.



«Отказано в согласовании проведения 365 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий из 454 инициированных органами контроля (80,4 %). В рамках формирования ежегодного сводного плана проведения проверок хозяйствующих субъектов на 2024 год согласована только четверть предложений», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в 2023 году в Бурятии для устранения 1186 нарушений закона о правах предпринимателей было принято 640 актов прокурорского реагирования. 215 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

