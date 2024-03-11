К ответственности привлекли трёх нарушителей
Транспортная полиция привлекла к административной ответственности владельцев «Хивусов» (судно на воздушной подушке), которые без лицензии катали пассажиров по льду озера Байкал.
- Двое жителей Иркутского района задержаны в районе посёлка Листвянка за нарушение правил перевозки пассажиров, предусмотренных ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществления деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии». Ещё один владелец судна особой конструкции управлял им без соответствующих документов. В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ «Управление судном лицом, не имеющим права управления», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Подобные рейды транспортная полиция проводит регулярно.
Судовладельцев призвали соблюдать правила безопасности и требования закона в сфере пассажирских перевозок на водном транспорте.
На Байкале туристов незаконно катали на «Хивусах»
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