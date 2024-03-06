«Зашли крепко, основательно и надолго»



— Как вообще появился ваш проект по добыче гранита?



— «Байкальская нерудная компания» была образована в августе 2022 года. Работаем на абсолютно новом месторождении в Иволгинском районе. Месторождение среднее по объёмам и размерам. Подтверждённые запасы составляют несколько миллионов кубов гранита. Если исходить от среднего ежегодного объёма добычи карьера в Бурятии, запасов хватит на десятки лет работы. Таким образом, мы зашли на объект крепко, основательно и надолго. Большую поддержку нам оказал Минпром Бурятии — по линии республиканского Гарантийного фонда получили льготный заём. Добавили ещё более половины собственных средств и в декабре 2022 года заключили договор с поставщиком оборудования. Осенью 2023 года оборудование ввели в эксплуатацию.



— Сколько человек у вас в компании и на каких объектах Бурятии вы работаете?



— На сегодня у нас в штате около 30 человек, все официально трудоустроены. У нас работают жители Улан-Удэ и Иволгинского района, включая близлежащие поселения — Иволгинск, Тапхар, рядом с которым мы располагаемся, Нижняя Иволга, Сужа.



Более того, у предприятия местная, иволгинская, прописка. Наличие такого промышленного предприятия на территории района, я думаю, для Иволгинского района это большой плюс. И вся наша продукция предназначена для дорожных и строительных работ внутри республики. Так что и по кадрам, и по отгрузке материала мы большие патриоты того края, в котором ведём деятельность.



Продолжая тему, мы уже принимаем участие в больших инфраструктурных проектах Бурятии. Например, поставляем материал для реконструкции Правобережных очистных сооружений — серьёзный федеральный проект. Также осуществляем поставки на берегоукрепительные работы в Иволгинском районе и Улан-Удэ. Отдельно выделю участие «Байкальской нерудной компании» в начавшемся строительстве театра «Байкал» — для нас это почётно и ответственно.

Под строжайшим контролем



— Как происходит добыча гранита — с киркой или уже нет? Или сейчас на кнопки только надо нажимать?



— С ломом и киркой давно никто не работает. Сейчас это уже современные технологии, оборудование и техника. Добыча идёт с помощью буровзрывных работ. Лицензированный подрядчик, с которым мы сотрудничаем, аккуратно производит взрыв. Далее уже с помощью экскаватора сырьё грузится в самосвалы и поступает на дробильный комплекс — основу всего предприятия. Там материал засыпается в бункер и, да, отвечая на ваш вопрос — оператор сидит и жмёт на кнопки. Операторы комплекса, экскаваторщики, водители самосвалов — все работают на технике, у нас высокотехнологичное производство 21 века. Тяжёлого ручного труда по добыче гранита на нашем производстве нет.



— Вы уже упомянули про взрывные работы. Это неизбежность и вписано в технологическую карту производства?



— Любое предприятие в Бурятии, в России и во всем мире, занимающееся добычей таких пород, применяет буровзрывные работы. Без них эффективно работать невозможно. Лицензированная компания, которая производит этот взрыв, просто не согласится его провести, если у нас нет всей документации на то, чтобы на карьере можно провести такие работы.



Вся разрешительная документация на буровзрывные работы строго контролируется Ростехнадзором и другими ведомствами. Абсолютно всё регламентировано.



— Вероятно, жители близлежащих населённых пунктов познакомились с вашей компанией именно из-за взрывных работ?



— Естественно, в Тапхаре, который находится в двух километрах от нашего объекта, были удивлены шумом.



Первый взрыв провели 29 августа. Жители сначала обратились в контрольные ведомства, в Иволгинскую администрацию и соцсети, и это нормально, мы прекрасно поняли их обеспокоенность. Уже после этого к нам пришли с проверками и вопросами администрация района и компетентные органы. Мы показали полный пакет документов, начиная с тех, которые разрешают нам добычу данного полезного ископаемого, и заканчивая теми, которые разрешают его взрывать.



— А что в этих документах указано относительно разрешений взрывать?



— Если коротко, то опасная зона взрывных работ на карьере — 300 метров, и это опять же общепринятая практика.



Хотел бы пояснить, что взрывные работы идут не круглосуточно и не круглогодично. Максимум это раз в месяц, в сезон ведения работ — это примерно с марта по ноябрь. Это разовое мероприятие. И, понимая озабоченность жителей Иволгинского района, наш подрядчик старается ограничивать звуковой, шумовой и визуальный эффекты, контролируя мощность. Более того, буквально на этой неделе мы с подрядчиком обсуждали вопрос применения новых современных технологий при проведении взрывных работ: в этом случае шум и пыль будут отсутствовать практически полностью. Но внедрение данных технологий требует немало дополнительных мероприятий как со стороны заказчика, так и исполнителя и займёт определённое время. Тем не менее, работа в этом направлении ведётся постоянно и планомерно.



В данное же время мы готовим письма, уведомления, начиная от старосты посёлка Тапхар, заканчивая администрацией Иволгинского района, электрическими сетями Иволгинского района и даже военной частью, которая там расположена. Чтобы люди знали об этом и не беспокоились о том, что это за звуки. Возможно, не до каждого может информация дойти, и резонансы всё-таки бывают.



Причём иногда из области фантастики. В ту же администрацию Иволгинского района обращались люди из Нижней Иволги. Говорили, что у кого-то в доме упала штукатурка. Этого явно не может быть, исходя из мощности взрыва и дальности. До этого поселения — не менее пяти километров. Для понимания процессов: у нас персонал находится на объекте, автомобили с «сигналками» включёнными стоят. Это обычное событие для производства. А на позапрошлой неделе в соцсетях активно обсуждались даже трещины на асфальте дорог за десятки километров от карьера — это мифы.



С уважением к земле и жителям



— Какие у вас взаимоотношения с властями и жителями района помимо производства?





— Хорошие, рабочие отношения, поскольку мы находимся на территории Иволгинского района. И прекрасно понимаем, с какой мерой ответственности и уважением надо относиться к жителям и земле, на которой мы работаем.



Выручаем, чем можем. Наша основная деятельность — это производство материалов для дорожного хозяйства. Не раздумывая, решили — помогаем жителям района в этом направлении: с Иволгинской администрацией заключили договор и на отсыпку улиц района. Отгружаем щебеночнопесчаную смесь по цене практически вдвое ниже себестоимости.



По обращениям глав сельских поселений мы постоянно работаем по поддержке воинов из района, которые находятся в зоне СВО. Например, недавно оказали там старосте Тапхара поддержку на закупку материалов для производства маскировочных сетей. С «Боевым братством» отрабатываем механизмы поддержки, при которых адресная помощь будет направляться тем, кто служит именно из Иволгинского района.



Также мы поддерживаем развитие настольного тенниса в Иволгинском районе, являемся попечителями команды «Аргил». На наш взгляд, у команды есть потенциал удивить всю спортивную Россию. Это интересный и необычный проект для нас.



Планы на будущее



— Я бы разделил планы «Байкальской нерудной компании» на социальные и производственные.



Всем известно, что в Иволгинском районе есть сакральное место — плато Чингисхана. Сейчас с разных сторон туда едут, прямо на плато заезжают люди на автомобилях, следовательно, и выхлопы, и масло капает, и мусор. На данный момент у администрации района есть планы по благоустройству данной территории. Установить информационные щиты, беседки, лестницу, ограждение, площадку парковочную для автомобилей. Мы, со своей стороны, готовы принять участие: отсыпем дорогу, выровняем своей же техникой, сделаем парковку. И это будет общественная территория со свободным доступом для иволгинцев и гостей района.



Что касается производства, то у нас две главные цели. Во-первых, мы думаем выйти на запланированные производственные мощности. Сейчас они используются не более 50%, и это связано с отладкой оборудования, настройкой производственных мощностей. Во-вторых, есть план по дальнейшему техническому оснащению — приобрести и установить дополнительный комплекс, который будет производить щебень для асфальтовых заводов. В России введены новые требования ГОСТа при производстве асфальтобетонной смеси, и они потребуют применения специального щебня иного качества и фракций. Для этого необходимо новое оборудование. И мы хотим быть готовыми обеспечить наши асфальтобетонные заводы качественным сырьём.



В общем, обычные планы для быстро растущего и ответственного предприятия.







