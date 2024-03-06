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«Янта» приостановила работу Иркутского молокозавода из-за болезни коров

«Янта» приостановила работу Иркутского молокозавода из-за болезни коров
Бизнес,  Фото:https://t.me/newkgetmansky

В Улан-Удэ дефицита молока пока нет

Группа предприятий (ГП) «Янта» приостановила до 14 марта работу своего Иркутского молочного завода на фоне заболевания, выявленного у крупного рогатого скота (КРС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей, закупающих молочную продукцию группы.

В конце прошлой и на этой неделе «Янта» разослала партнерам уведомления о том, что большая часть молочной продукции временно не будет отгружаться в адрес торговых сетей и магазинов. В этом же уведомлении было указано, что Иркутский молочный завод не работает. В управлении продаж группы «Янта» агентству подтвердили, что молочная продукция сейчас не отгружается.

В Улан-Удэ местные жители рассказывают, что иркутская молочная продукция – пастеризованные молоко, кефир, сыворотка и пр. с небольшим сроком хранения - исчезла с прилавков с 1 марта. Так, в магазине «Янты» на Центральном рынке «Байкал-Daily» сообщили, что её не будет в продаже, скорее всего, до 18 марта. Другие продукты группы предприятия (в том числе молоко длительного хранения в тетра-пакетах) продаются свободно.

Читинские СМИ пишут, что молочка от «Янты» с начала весны отсутствует и в местных торговых сетях.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля власти Иркутской области ввели режим ЧС в Усольском, Черемховском и Иркутском районах. Там у крупного рогатого скота был обнаружен завезённый в регион узелковый дерматит. Проводится вакцинация и ревакцинация. Молоко, полученное от больных коров, как правило, уничтожается. На границе Иркутской области и Бурятии даже установили контрольно-пропускной пункт.

Кстати, в ведущих торговых сетях Улан-Удэ в эти дни исчезли уже ставшие привычными скидки на разные молочные продукты других производителей. Но дефицита пастеризованной молочки пока нет.

Справка «Интерфакса»:

Головным предприятием ГП «Янта» является Иркутский масложиркомбинат. В группу входит более 20 предприятий, в том числе Ангарская птицефабрика, Иркутский молочный завод, Крона-банк, животноводческие и растениеводческие хозяйства Иркутской и Амурской областях, а также торговая сеть «Янта» (она широко представлена и в Улан-Удэ - ред.).

Мощности Иркутского молочного завода позволяют перерабатывать до 250 тонн молока ежедневно. В ассортименте выпускаемой продукции - более 90 наименований, в том числе молоко, кисломолочная продукция, йогурты, творожные изделия.

молоко Иркутск "Янта" дерматит КРС

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