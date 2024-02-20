Над Бурятией нависла угроза смертельного заболевания из соседнего Приангарья

Выплаты фермерам, потерявшим скотину из-за узелкового дерматита, завершились в феврале 2022-го. Всего им направили более 74 миллионов рублей. Последние транши – 2 миллиона 300 тысяч – получили хозяйства Иволгинского и Мухоршибирского районов.

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