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Над Бурятией нависла угроза смертельного заболевания из соседнего Приангарья

Над Бурятией нависла угроза смертельного заболевания из соседнего Приангарья
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
На границе двух регионов установили контрольно-пропускной пункт

В республиканском управлении ветеринарии предупредили, что в трёх районах соседней Иркутской области – Усольском, Черемховском и Иркутском – выявили очаги заразного узелкового дерматита (ЗУД) крупного рогатого скота. Ещё на минувшей неделе, 13 февраля, там ввели режим ЧС.

Сейчас КРС во всём Приангарье вовсю прививают от ЗУДа, а заражённый у владельцев изымают с выплатой компенсаций. Чтобы не допустить занос опасной болезни в Бурятию, на границе двух регионов установили контрольно-пропускной пункт с привлечением МВД и Россельхознадзора.

Жителям РБ напомнили о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. О несанкционированном перемещения сельхозживотных просят сообщать на горячую линию ветуправления по номеру 36-20-22.

- Необходимо соблюдать требования законодательства при ввозе и вывозе животных с предварительной выдержкой на карантине и оформлением ветеринарных сопроводительных документов, дабы не допустить занос инфекции на территорию республики, – подчеркнули в ведомстве.

Бурятию заразный узелковый дерматит захватил под конец 2021 года. Вспышку смертельно опасного для скота заболевания сначала зарегистрировали в Кяхтинском районе, а после оно распространилось на Бичурский, Тарбагатайский, Мухоршибирский и Иволгинский. Кяхтинский пострадал больше других – 83 очага пришлись на сёла Бурдуны и Усть-Киран. Умертвить и сжечь пришлось почти две тысячи сельхозживотных.

Спустя год начальник управления ветеринарии Амгалан Дармаев побывал в этих населённых пунктах и пообщался с местными жителями. Кто-то из них восстанавливал утраченное поголовье, а другие перешли на альтернативные виды животноводства и занялись разведением лошадей. 

Выплаты фермерам, потерявшим скотину из-за узелкового дерматита, завершились в феврале 2022-го. Всего им направили более 74 миллионов рублей. Последние транши – 2 миллиона 300 тысяч – получили хозяйства Иволгинского и Мухоршибирского районов.
зуд

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