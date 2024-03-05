Местным властям придётся рассмотреть заявки заново
Администрация сельского поселения «Унэгэтэйское», которое находится в Заиграевском районе Бурятии, заново рассмотрит заявки на участие в торгах на монтаж уличного освещения. Соответствующее предписание в республиканском управлении федеральной антимонопольной службы властям выдали по жалобе компании, оспорившей недопуск к аукциону.
Как выяснилось, конкурсная комиссия отклонила 7 из 15 поступивших заявок из-за несоответствия требованиям извещения о закупке. При этом в протоколе отсутствовало обоснование такого решения.
- Исходя из инструкции заказчика, предоставить характеристики товара нужно в случае, если осуществляется поставка товара. Однако в техническом задании перечислены характеристики используемого при монтаже оборудования. Следовательно, отклонение заявок из-за отсутствия характеристик оборудования является неправомерным, – пояснили в УФАС по Бурятии.
Кроме того, заказчик не сформировал описание объекта закупки в структурированном виде, и потому у участников не было возможности заполнить данные о характеристиках оборудования в своих заявках. Жалобу признали обоснованной и обязали администрацию устранить допущенные нарушения.
В Бурятии компанию без оснований не допустили к торгам
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