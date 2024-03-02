На Байкале предлагают опасное экстремальное развлечение

Айс-флоатинг в МЧС назвали небезопасным для здоровья и жизни



На популярных онлайн-площадках появились объявления с броским названием «Сплав по Ангаре и Байкалу в спасательном костюме» . Они привлекли внимание иркутян, и те обратились с запросом в Главное управление МЧС России по Иркутской области с вопросом, законно ли и безопасно это.



Айс-флоатинг – новый вид экстремального развлечения. Это купание в ледяном водоёме в специальном спасательном костюме. Он полностью покрывает тело и позволяет дрейфовать на поверхности воды несколько часов. Человек плавает, будто льдинка – отсюда и название floating, что в переводе с английского «плавание на поверхности».



«Не бойтесь, переохлаждения не будет. Костюм надевается на одежду и покрывает всё тело, согревая вас, пока вы безмятежно качаетесь на волнах и слушаете потрескивание льда», - заверяют организаторы в объявлении.



Однако, как выяснилось, сотрудники МЧС с этим не согласны. В том виде, в каком услугу оказывают сейчас, считать её отвечающей требованиям безопасности нельзя.



- Риск для жизни и здоровья при нахождении в ледяной воде в Ангаре с сильным течением или в открытом Байкале даже в утеплённом водонепроницаемом костюме большой. Именно поэтому от организаторов спортивных или культурно-массовых мероприятий на водоёмах требуется привлечение спасателей со спецсредствами, которые могут в случае возникновения опасной ситуации оказать квалифицированную помощь, - поясняют в ГУ МЧС России по Иркутской области.



В ходе разговора с мужчиной, предлагающим эту услугу, выяснилось, что сейчас «страхуют» купающихся люди, не имеющие соответствующей квалификации. В Центре государственной инспекции по маломерным судам с бизнесменом уже провели разъяснительную беседу по действующим требованиям законодательства.





