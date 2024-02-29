В Бурятии работникам сельхозкооператива платили зарплату ниже МРОТ

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

В дело вмешалась прокуратура



По результатам проверки прокуратуры Закаменского района восстановили трудовые права двух работников сельскохозяйственной организации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Установлено, что двое местных жителей работали в сельскохозяйственном производственном кооперативе, но трудовые договоры с ними не заключали. Кроме того, им выплачивали заработную плату ниже минимального размера оплаты труда.



Председатель СПК получил прокурорское представление. После этого с работниками заключили трудовые договоры и стали выплачивать зарплату с учётом требований закона.



Также руководитель юридического лица привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Установление заработной платы в размере менее минимального размера оплаты труда». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

