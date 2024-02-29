В дело вмешалась прокуратура
По результатам проверки прокуратуры Закаменского района восстановили трудовые права двух работников сельскохозяйственной организации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Установлено, что двое местных жителей работали в сельскохозяйственном производственном кооперативе, но трудовые договоры с ними не заключали. Кроме того, им выплачивали заработную плату ниже минимального размера оплаты труда.
Председатель СПК получил прокурорское представление. После этого с работниками заключили трудовые договоры и стали выплачивать зарплату с учётом требований закона.
Также руководитель юридического лица привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Установление заработной платы в размере менее минимального размера оплаты труда». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В Бурятии работникам сельхозкооператива платили зарплату ниже МРОТ
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