Финансирование производится на безвозмездной основе
В республике объявлен конкурс по направлению «Информационная кампания «Сделано в Бурятии». Конкурс осуществляется в целях содействия в реализации информационных проектов, направленных на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией информационных проектов в сфере массовых коммуникаций по направлению «Информационная кампания «Сделано в Бурятии».
Конкурсный фонд составляет 1,5 млн рублей. Максимальная сумма финансирования в рамках субсидии в связи с реализацией информационных проектов по формам распространения информации составит:
- «рекламная кампания» - 1 500 000,0 рублей;
- «телевидение», «радио» - 500 000,0 рублей;
- «печатные средства массовой информации», «информационные агентства» - 250 000,0 рублей.
Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией информационных проектов, в размере не более 80% от стоимости затрат информационного проекта, но не превышающем максимальную сумму субсидии. Результатом предоставления субсидии является реализация информационных проектов в сфере массовых коммуникаций по вышеперечисленным направлениям.
Документы принимаются по 21 марта, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00) по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35, каб. №303, отдел торговли, общественного питания и бытовых услуг комитета торговли министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Возрастное ограничение: 18+.
Предпринимателям Бурятии предоставят субсидии на информационные проекты
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