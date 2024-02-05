В Бурятии продажа электронных сигарет детям стоила бизнесвумен 250 тысяч

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Деньги приставы списали с банковского счёта



Судебные приставы Бурятии взыскали с предпринимательницы штраф в 250 тысяч рублей за продажу электронных сигарет несовершеннолетним.



Вопреки требованиям действующего законодательства, в торговых точках индивидуального предпринимателя продали электронные сигареты двум подросткам. Юным покупателем было всего 13 и 14 лет. Эти факты вскрыли в ходе проверки Роспотребнадзора.



- Судебным приставом-исполнителем была проведена проверка имущественного положения индивидуального предпринимателя. В результате денежные средства в размере 250 тысяч рублей списали с банковского счета должницы в счёт погашения задолженности по исполнительному производству. Помимо этого, за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок взыскан исполнительский сбор, который составил свыше 17 тысяч рублей, - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.



Отметим, весной 2023 года Госдума повысила штрафу за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления несовершеннолетним.



Документ устанавливает штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей (ранее – от 20 до 40 тысяч); для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (ранее – от 40 до 70 тысяч); для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (ранее – 150 до 300 тысяч).

