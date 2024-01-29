Нарушителя зафиксировала видеокамера
В Улан-Удэ строительная организация вывалила из грузовика мусор на улице Гвардейская. Установить нарушителей помогли видеозаписи, сообщили в Бурприроднадзоре.
- По итогам рассмотрения административного дела Бурприроднадзор в соответствии с п. 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ назначил штраф в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.
Здесь напомнили, что сброс мусора с легкового автомобиля обойдётся физлицу-нарушителю до 15 тысяч рублей (юрлицу - до 50 тысяч рублей), с грузовика - до 50 тысяч рублей (юрлицу - до 120 тысяч рублей).
Если должностное или юрлицо совершат нарушение повторно, транспорт могут конфисковать.
- Сейчас у многих есть видеорегистраторы, не говоря уже о смартфонах. Когда вы видите, как выбрасывают мусор с авто, просим быть неравнодушными, - обратились в Бурприроднадзоре.
Видеоматериалы (с госномером) можно отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru
Стройфирме в Улан-Удэ выброс мусора из грузовика обошёлся в 100 тысяч
Бизнес, Фото:
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