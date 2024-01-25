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В пригородном районе Бурятии снесли незаконное придорожное кафе

В пригородном районе Бурятии снесли незаконное придорожное кафе
Бизнес,  Фото:vk.com/fsvps_irkutsk_buratia
Земля под ним использовалась не по назначению
 
В Иволгинском районе снесли придорожное кафе, построенное на сельскохозяйственных землях. Сделали это после вмешательства сотрудников управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
 
Специалисты побывали там и выяснили, что на участке площадью в 8,3 га расположился фактически целый комплекс – летние домики и беседки для отдыха и застолий.
 
- Это противоречит законодательству – сооружения, возведённые на сельхозземлях, можно использовать только для сельскохозяйственной деятельности (посевы, фермы, выпас скота и др.) Собственнику выдали предостережение, – рассказали на официальной странице ведомства.
 
В итоге зону отдыха демонтировали, а сам участок ввели в сельскохозяйственный оборот.

сельскохозяйственные земли кафе

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