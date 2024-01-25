В пригородном районе Бурятии снесли незаконное придорожное кафе



В Иволгинском районе снесли придорожное кафе, построенное на сельскохозяйственных землях. Сделали это после вмешательства сотрудников управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Специалисты побывали там и выяснили, что на участке площадью в 8,3 га расположился фактически целый комплекс – летние домики и беседки для отдыха и застолий.



- Это противоречит законодательству – сооружения, возведённые на сельхозземлях, можно использовать только для сельскохозяйственной деятельности (посевы, фермы, выпас скота и др.) Собственнику выдали предостережение, – рассказали на официальной странице ведомства.



В итоге зону отдыха демонтировали, а сам участок ввели в сельскохозяйственный оборот.





