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В Бурятии «Читаэнергосбыт» оштрафовали за низкое напряжение в электросетях

В Бурятии «Читаэнергосбыт» оштрафовали за низкое напряжение в электросетях
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru

На целых 9 тысяч рублей

По жалобам жителей дома в селе Таловка Прибайкальского района Бурятии проведена проверка качества предоставления электроэнергии. За выявленные нарушения Госстройжилнадзор привлек ресурсоснабжающую организацию к административной ответственности и назначил штраф. Об этом сообщает пресс-служба Госстройжилнадзора. 

«С ноября 2033 года жители дома 1 по улице Некрасова в селе Таловка получали электроэнергию с напряжением меньше нормативного. Низкое напряжение в электросетях не даёт жителям свободно пользоваться бытовыми приборами, при этом они регулярно оплачивали выставленные счета. При некачественной услуге ресурсник начислял плату в полном объёме», - сказано в сообщении.

Правила предоставления коммунальных услуг предусматривают, что напряжение электрического тока должно постоянно соответствовать требованиям законодательства России о техническом регулировании. Отклонение напряжения от требований законодательства не допускается.

Госстройжилнадзор Бурятии составил протокол об административном правонарушении.

«Назначен штраф в сумме девять тысяч рублей. Также по предписанию Госстройжилнадзора АО «Читаэнергосбыт» обязано обеспечить предоставление качественной коммунальной услуги и произвести перерасчёт платы», - отмечено в сообщении.

- Право на получение качественной коммунальной услуги должно быть защищено, - прокомментировал результаты рассмотрения административного дела руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.-  Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы нарушения были устранены. 

Госстройжилнадзор Бурятии держит на контроле исполнение предписания.

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