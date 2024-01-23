Там выявили грубые санитарные нарушения
В Улан-Удэ временно приостановили деятельность точки по продаже шаурмы Papas Kitchen, что находится на улице Корабельная. Там выявили грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- На предприятии нарушались поточность технологических процессов. Не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, режимы мытья, дезинфекции посуды и инвентаря. Отсутствовал туалет для посетителей и персонала. Не разработаны программы производственного контроля, ХАССП (мероприятия, обеспечивающие безопасность пищевой продукции – прим. ред.). Приём продукции и продовольственного сырья осуществлялся без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость. Не проводились мероприятия по дезинсекции, дератизации. Производство продукции осуществлялось в отсутствие технологической документации, - говорится в сообщении.
Кроме того, у персонала отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинских осмотрах, вакцинации.
По решению Советского районного суда деятельность кафе приостановлена на 90 суток.
В Улан-Удэ прикрыли точку с шаурмой Papas Kitchen
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