В Улан-Удэ прикрыли точку с шаурмой Papas Kitchen

Там выявили грубые санитарные нарушения



В Улан-Удэ временно приостановили деятельность точки по продаже шаурмы Papas Kitchen, что находится на улице Корабельная. Там выявили грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



- На предприятии нарушались поточность технологических процессов. Не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, режимы мытья, дезинфекции посуды и инвентаря. Отсутствовал туалет для посетителей и персонала. Не разработаны программы производственного контроля, ХАССП (мероприятия, обеспечивающие безопасность пищевой продукции – прим. ред.). Приём продукции и продовольственного сырья осуществлялся без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость. Не проводились мероприятия по дезинсекции, дератизации. Производство продукции осуществлялось в отсутствие технологической документации, - говорится в сообщении.



Кроме того, у персонала отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинских осмотрах, вакцинации.



По решению Советского районного суда деятельность кафе приостановлена на 90 суток.



