В Улан-Удэ ломбард незаконно выдавал займы

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Руководителя оштрафовали на 30 тысяч рублей



В Улан-Удэ обнаружили ломбард, где нелегально выдавались займы под залог имущества. Там подменяли договоры займа договорами хранения.



- Установлено, что по условиям договоров хранения клиентам фактически предоставлялись денежные средства под залог движимого имущества. А по истечении срока хранения сданное имущество выкупалось за сумму, превышающую полученную в момент сдачи. В случае невыкупа имущества товар выставлялся на продажу для неограниченного круга лиц за сумму, превышающую выкупную. Таким образом фактически организация незаконно осуществляла услуги по предоставлению потребительских займов, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В таком случае организация не входила в государственный реестр ломбардов и не соблюдала требования законодательства. Всё это могло привести к нарушению прав потребителей.



Руководитель ломбарда привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ «Осуществление предусмотренной законодательством о потребительском кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами, не имеющими права на её осуществление». Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

