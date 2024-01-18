18 января

17 января

Популярное

В развлекательном заведении в Улан-Удэ выявили нарушение пожарной безопасности

В развлекательном заведении в Улан-Удэ выявили нарушение пожарной безопасности
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Ответственного сотрудника оштрафовали на 20 тысяч

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила нарушения пожарной безопасности при эксплуатации помещений организацией, предоставляющей услуги в сфере гостиничного сервиса и общественного питания. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Бурятии.

- Вскрытые факты нарушений в данной сфере послужили основанием для внесения представления руководителю юридического лица. Устранение нарушений закона находится на контроле надзорного органа, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник, ответственный за противопожарную безопасность, привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Несоблюдение требований пожарной безопасности». Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как выяснил «Байкал-Daily», речь идёт о заведении «Форт Росс».
прокуратура пожарная безопасность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 1,2 млн за звонок мошенников
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 1,2 млн за звонок мошенников
Бизнес, 16.01.2024
Оператор связи не заблокировал звонок с подменного номера
В Улан-Удэ треть компаний набирают сотрудников по рекомендациям
В Улан-Удэ треть компаний набирают сотрудников по рекомендациям
Бизнес, 15.01.2024
Чаще всего с их помощью ищут менеджеров и айтишников
Портретами главы Бурятии приторговывают на маркетплейсе
Портретами главы Бурятии приторговывают на маркетплейсе
Бизнес, 15.01.2024
Фото Алексея Цыденова в рамке обойдётся почти в две тысячи рублей
С «Бест Плюс» в пользу улан-удэнки взыскали 457 тысяч
С «Бест Плюс» в пользу улан-удэнки взыскали 457 тысяч
Бизнес, 09.01.2024
Строительная фирма должна была расплатиться ещё весной 2022 года
На Байкале организовали нелегальный прокат коньков
На Байкале организовали нелегальный прокат коньков
Бизнес, 05.01.2024
Прямо рядом с запрещающим знаком
В Бурятии застройщика оштрафовали за срыв строительства домов для переселенцев
В Бурятии застройщика оштрафовали за срыв строительства домов для переселенцев
Бизнес, 05.01.2024
Строительство должно было быть завершено ещё к ноябрю
В Забайкалье рассказали о новых правилах продажи пива
В Забайкалье рассказали о новых правилах продажи пива
Бизнес, 29.12.2023
Те же требования коснутся и слабоалкогольной продукции
В Иркутске во время «икорных» рейдов изъяли 40 кг рыбной продукции
В Иркутске во время «икорных» рейдов изъяли 40 кг рыбной продукции
Бизнес, 27.12.2023
Мероприятия проводятся в преддверии Нового года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^