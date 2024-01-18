В развлекательном заведении в Улан-Удэ выявили нарушение пожарной безопасности

Ответственного сотрудника оштрафовали на 20 тысяч



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила нарушения пожарной безопасности при эксплуатации помещений организацией, предоставляющей услуги в сфере гостиничного сервиса и общественного питания. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- Вскрытые факты нарушений в данной сфере послужили основанием для внесения представления руководителю юридического лица. Устранение нарушений закона находится на контроле надзорного органа, - говорится в сообщении.



Отмечается, что сотрудник, ответственный за противопожарную безопасность, привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Несоблюдение требований пожарной безопасности». Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.



Как выяснил «Байкал-Daily», речь идёт о заведении «Форт Росс».

