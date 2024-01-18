Ответственного сотрудника оштрафовали на 20 тысяч
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила нарушения пожарной безопасности при эксплуатации помещений организацией, предоставляющей услуги в сфере гостиничного сервиса и общественного питания. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Бурятии.
- Вскрытые факты нарушений в данной сфере послужили основанием для внесения представления руководителю юридического лица. Устранение нарушений закона находится на контроле надзорного органа, - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудник, ответственный за противопожарную безопасность, привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Несоблюдение требований пожарной безопасности». Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Как выяснил «Байкал-Daily», речь идёт о заведении «Форт Росс».
В развлекательном заведении в Улан-Удэ выявили нарушение пожарной безопасности
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