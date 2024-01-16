В Бурятии возбудили уголовное дело из-за сверхпремий

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Фигурантом дела стал руководитель предприятия ЖКХ



В Хоринском районе Бурятии руководитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Его подозревают в том, что он назначал сверхпремии «избранным» работникам.



- Установлено, что работодатель отдельным работникам организации начислял и осуществлял выплату заработной платы и премиального вознаграждения свыше определённого трудовым договором размера, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По материалам прокурорской проверки руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ).



Подробности уточняются.

