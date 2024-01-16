Фигурантом дела стал руководитель предприятия ЖКХ
В Хоринском районе Бурятии руководитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Его подозревают в том, что он назначал сверхпремии «избранным» работникам.
- Установлено, что работодатель отдельным работникам организации начислял и осуществлял выплату заработной платы и премиального вознаграждения свыше определённого трудовым договором размера, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По материалам прокурорской проверки руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ).
Подробности уточняются.
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за сверхпремий
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