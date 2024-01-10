Срок сорвали, а работы велись в непогоду
В Селенгинском районе Бурятии назначен штраф в 4,4 млн рублей за нарушение сроков ремонта автомобильной дороги.
Как сообщили в прокуратуре, ГКУ «Бурятрегионавтодор» заключило контракт со строительной организацией на ремонт автомобильной дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией (с 0 по 30 км) в Селенгинском районе. Работы выполнялись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Однако в предусмотренный контрактом срок подрядчик ремонтные работы не завершил. Кроме того, часть работ выполнялись при неблагоприятных погодных условиях с нарушением требований действующего законодательства, - сообщает прокуратура.
Руководитель заказчика получил прокурорское представление. После этого работы не были приняты, а контракт с подрядчиком расторгли.
Руководитель подрядной организации привлечён к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ». Его оштрафовали на 4,4 млн рублей.
Постановление в законную силу пока не вступило.
В Бурятии подрядчика оштрафовали на 4,4 млн за плохой ремонт дороги
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