В Бурятии подрядчика оштрафовали на 4,4 млн за плохой ремонт дороги

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Срок сорвали, а работы велись в непогоду



В Селенгинском районе Бурятии назначен штраф в 4,4 млн рублей за нарушение сроков ремонта автомобильной дороги.



Как сообщили в прокуратуре, ГКУ «Бурятрегионавтодор» заключило контракт со строительной организацией на ремонт автомобильной дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией (с 0 по 30 км) в Селенгинском районе. Работы выполнялись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



- Однако в предусмотренный контрактом срок подрядчик ремонтные работы не завершил. Кроме того, часть работ выполнялись при неблагоприятных погодных условиях с нарушением требований действующего законодательства, - сообщает прокуратура.



Руководитель заказчика получил прокурорское представление. После этого работы не были приняты, а контракт с подрядчиком расторгли.



Руководитель подрядной организации привлечён к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ». Его оштрафовали на 4,4 млн рублей.



Постановление в законную силу пока не вступило.







