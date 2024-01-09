С «Бест Плюс» в пользу улан-удэнки взыскали 457 тысяч

Строительная фирма должна была расплатиться ещё весной 2022 года



Суд удовлетворил иск прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ о взыскании с застройщика выкупной стоимости аварийного жилья в пользу пенсионерки.



- Женщина является собственником квартиры в многоквартирном доме по улице Цивилёва, признанным аварийным и подлежащим сносу. На ООО Специализированный застройщик «Бест Плюс» возложена обязанность по переселению граждан из данного аварийного жилого дома. Организация была обязана выплатить пенсионерке выкупную стоимость недвижимого имущества в апреле 2022 года, однако денежные средства не были выплачены в предусмотренный срок, - сообщила прокуратура Бурятии.



Пенсионерка обратилась в прокуратуру. Прокурор Железнодорожного района направил в суд иск о взыскании с застройщика выкупной стоимости жилья и процентов за неисполнение денежных обязательств.



В период судебного рассмотрения иска организация перечислила гражданке сумму долга. Также Железнодорожный районный суд взыскал с ООО СЗ «Бест Плюс» сумму неустойки в размере 457 тысяч рублей.



