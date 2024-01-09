Он обратился в прокуратуру
Бывший работник дорожной организации в Кижингинском районе Бурятии обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение трудовых прав.
- Установлено, что в нарушение статей 80, 236 Трудового кодекса РФ организацией при увольнении не был выплачен окончательный расчёт. Кроме того, после увольнения трудовая книжка работодателем выдана спустя четыре месяца после увольнения, - сообщила прокуратура Бурятии.
Только после прокурорского вмешательства права уволенного сотрудника были восстановлены.
Директор общества с ограниченной ответственностью привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».
Его оштрафовали на общую сумму 12,5 тысяч рублей.
В Бурятии уволившемуся сотруднику 4 месяца не отдавали трудовую
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 09.01.2024
Он обратился в прокуратуру
Прямо рядом с запрещающим знаком
Прокурор района подал иски в суд
Строительство должно было быть завершено ещё к ноябрю
Бизнес, 29.12.2023
Те же требования коснутся и слабоалкогольной продукции
Бизнес, 27.12.2023
Мероприятия проводятся в преддверии Нового года
Бизнес, 27.12.2023
Выявлен ряд нарушений
Возбуждено уголовное дело
Мужчина обратился в прокуратуру
Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей
Бизнес, 25.12.2023
При трудоустройстве был нарушен закон о противодействии коррупции
Бизнес, 25.12.2023
Задолженность превышала два миллиона рублей
Бизнес, 22.12.2023
Центр оказывает поддержку не только предпринимателям, но и самозанятым и физическим лицам
Бизнес, 20.12.2023
Вопрос об этом рассмотрят в ближайшее время
Бизнес, 20.12.2023
Руководителя привлекли к административной ответственности