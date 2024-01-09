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В Бурятии уволившемуся сотруднику 4 месяца не отдавали трудовую

В Бурятии уволившемуся сотруднику 4 месяца не отдавали трудовую
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Он обратился в прокуратуру

Бывший работник дорожной организации в Кижингинском районе Бурятии обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение трудовых прав.

- Установлено, что в нарушение статей 80, 236 Трудового кодекса РФ организацией при увольнении не был выплачен окончательный расчёт. Кроме того, после увольнения трудовая книжка работодателем выдана спустя четыре месяца после увольнения, - сообщила прокуратура Бурятии.

Только после прокурорского вмешательства права уволенного сотрудника были восстановлены.

Директор общества с ограниченной ответственностью привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

Его оштрафовали на общую сумму 12,5 тысяч рублей. 
прокуратура трудовое законодательство

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