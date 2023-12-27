Выявлен ряд нарушений
В преддверии новогодних праздников в Бурятии проходят рейды по проверке торговцев пиротехнических изделий. Так, недавно сотрудники государственного пожарного надзора проверили пункты продажи в Советском районе Улан-Удэ.
Обследуя павильоны с фейерверками, специалисты особое внимание уделяют наличию огнетушителей и сертификатам соответствия на товары. Также проверяется, инструктируют ли продавцы покупателей.
- В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: пиротехническая продукция хранится в шкафах из горючих материалов, размещение торгового оборудования на объектах торговли не исключают самостоятельный доступ покупателей к продукции, в одной из точек отсутствуют сертификаты соответствия на продукцию, - рассказала старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Анна Давыдова.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, всего проверили 11 пунктов продаж пиротехники в Советском районе. Выявленные нарушения устранили на месте.
В Улан-Удэ проверяют киоски с пиротехникой
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