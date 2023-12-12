В неё врезался автомобиль
В октябре на улице Жуковского в Улан-Удэ ремонтировали дорогу. Рабочие сняли старый асфальт и сложили его на проезжей части, однако участок дороги не огородили. Эта безалаберность повлекла за собой последствия – ночью в кучу асфальта врезался автомобиль. Машина оказалась повреждена.
Прокуратура провела проверку и подтвердила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности дорожной организации.
- В отношении должностного лица, ответственного за проведение работ, было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения при ремонте дорог». Мировым судьёй ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
После вмешательства прокуратуры района проезжую часть дороги очистили от отходов, отметили в прокуратуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», также на этой улице автомобилисты попали в битумную «ловушку». Рабочие сняли асфальт, залили дорогу битумом и бросили начатое, не оградив участок дороги. Водители испачкали свои машины, а за мойку пришлось выложить кругленькую сумму. Строительную организацию в итоге оштрафовали на 200 тысяч рублей.
В Улан-Удэ дорожников оштрафовали за брошенную на дороге кучу асфальта
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