В 5% компаний Бурятии внедрили искусственный интеллект



В Бурятстате рассказали о применении цифровых технологий на республиканских предприятиях. По данным статистического наблюдения, в ушедшем 2022 году 72% организаций использовали персональные компьютеры.



Ещё треть вели аккаунты в социальных сетях, а 8 % пользовались интернетом вещей. В 16% компаний применяли технологии больших данных и в 5% внедрили искусственный интеллект.