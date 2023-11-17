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В 5% компаний Бурятии внедрили искусственный интеллект

В 5% компаний Бурятии внедрили искусственный интеллект
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Они используют в работе нейросети

В Бурятстате рассказали о применении цифровых технологий на республиканских предприятиях. По данным статистического наблюдения, в ушедшем 2022 году 72% организаций использовали персональные компьютеры.
 
Ещё треть вели аккаунты в социальных сетях, а 8 % пользовались интернетом вещей. В 16% компаний применяли технологии больших данных и в 5% внедрили искусственный интеллект.
искусственный интеллект технологии

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