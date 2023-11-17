Перегруз составил 290 кг
За ущерб автомобильным дорогам судебные приставы взыскали с улан-удэнского предпринимателя 97 тысяч рублей.
Принадлежавшая мужчине фура следовала по маршруту Иркутск – Владивосток. На стационарном пункте весового контроля после статического взвешивания было выявлено нарушение правил перевозки тяжеловесного груза. Перегруз составил 290 килограмм.
Помимо этого, на момент осуществления перевозки у ответчика отсутствовало разрешение на движение по автомобильным дорогам общего пользования.
- Поскольку после уведомления судебным приставом-исполнителем должника о возбуждении исполнительного производства перевозчик не предпринял никаких действий, к нему были применены меры принудительного исполнения. В итоге ущерб был возмещен полностью, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.
В Улан-Удэ с перевозчика взыскали ущерб за перегруз
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