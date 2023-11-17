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В Улан-Удэ с перевозчика взыскали ущерб за перегруз

В Улан-Удэ с перевозчика взыскали ущерб за перегруз
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Перегруз составил 290 кг

За ущерб автомобильным дорогам судебные приставы взыскали с улан-удэнского предпринимателя 97 тысяч рублей.

Принадлежавшая мужчине фура следовала по маршруту Иркутск – Владивосток. На стационарном пункте весового контроля после статического взвешивания было выявлено нарушение правил перевозки тяжеловесного груза. Перегруз составил 290 килограмм.

Помимо этого, на момент осуществления перевозки у ответчика отсутствовало разрешение на движение по автомобильным дорогам общего пользования.

- Поскольку после уведомления судебным приставом-исполнителем должника о возбуждении исполнительного производства перевозчик не предпринял никаких действий, к нему были применены меры принудительного исполнения. В итоге ущерб был возмещен полностью, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии. 
ущерб судебные приставы

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