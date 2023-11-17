В Бурятии принят закон по налоговым льготам для предпринимателей

В нём сохранена норма по снижению налоговых ставок по «упрощёнке»
16 ноября в Бурятии принят закон «Об упрощённой и патентной системах налогообложения Бурятии». В министерстве экономики РБ рассказали, какие нормы предусмотрены законом.
Во-первых, сохранена норма по снижению налоговых ставок по «упрощёнке» с 6 % до 1% с доходов и с 15 % до 5% «доходы - расходы» для социальных предпринимателей и предпринимателей, работающих в сельских поселениях, где живёт менее 700 человек. Льгота действует бессрочно.
Также сохранена норма по снижению налоговых ставок по «упрощёнке» с 6 % до 1% с доходов и с 15 % до 5% «доходы - расходы» на 5 лет для:
- прекративших деятельность в период коронавирусных ограничений (с 1 апреля 2020 года до 1 августа 2021 года) и вновь зарегистрированных на территории республики;
- впервые зарегистрированных в РБ в связи с переменой ими места нахождения и места жительства;
- переехавших на 1 октября 2021 года из республики и принявших решение вернуться обратно.
Ещё сохранена норма по установлению дифференцированных налоговых ставок по «упрощёнке» для предпринимателей, применявших ЕНВД и перешедших на «упрощенку». Другими словами, налоговая ставка будет повышаться до 6% и 15% постепенно, до 2030 года, а не сразу. При этом предпринимателям нужно выполнить 2 условия:
- находиться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
- иметь наёмных сотрудников и сохранять среднесписочную численность работников.
Впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели получат «налоговые каникулы» по УСН и ПСН на 2 налоговых периода.
Кроме того, бессрочно снижены налоговые ставки по «упрощёнке» с 6 % до 1% с доходов и с 15 % до 5% «доходы - расходы» для всех организаций и ИП республики. Для того, чтобы воспользоваться льготой необходимо:
- быть в Едином реестре МСП;
- сохранить в отчётном периоде среднесписочную численность работников;
- дополнительно создать в отчётном периоде не менее 1 постоянного рабочего места.
Напомним, что в Бурятии зарегистрировано 29 936 малых и средних предпринимателей и 33 156 самозанятых. За январь-сентябрь 2023 года предприниматели обеспечили поступление налогов по специальным налоговым режимам в сумме 2,74 млрд. рублей.
В текущем году региональным налоговым законодательством льготы по упрощённой системе налогообложения предусмотрены для 12 категорий предпринимателей. В прошлом году ими воспользовалось 3 тысячи субъектов МСП, объём налоговых льгот составил 2,7 млрд. рублей.
В Бурятии принят закон по налоговым льготам для предпринимателей
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