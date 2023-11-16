В Бурятии приставы взыскали с предпринимательницы долг по взносам на капремонт

Приставу пришлось арестовать счета женщины



Улан-удэнская бизнесвумен, не платившая за капремонт, рассчиталась с долгом только после вмешательства судебных приставов.



Женщина, являясь собственником жилья в многоквартирном доме, задолжала Фонду капитального ремонта свыше 100 тысяч рублей. Взыскивать задолженность пришлось в судебном порядке.



- Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, в соответствии с которым должница была обязана уплатить долг в размере 102 тысяч рублей, она продолжила игнорировать уплату взносов. Судебному приставу-исполнителю пришлось арестовать счета предпринимательницы, с которых впоследствии была списана сумма долга в принудительном порядке, - отмечают в УФССП по Бурятии.



Кроме того, до окончания исполнительного производства улан-удэнка была ограничена в праве выезда за пределы России. А за неисполнение решения суда в срок, данный для добровольной уплаты долга, дополнительно выплатила ещё семь тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.

