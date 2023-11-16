Приставу пришлось арестовать счета женщины
Улан-удэнская бизнесвумен, не платившая за капремонт, рассчиталась с долгом только после вмешательства судебных приставов.
Женщина, являясь собственником жилья в многоквартирном доме, задолжала Фонду капитального ремонта свыше 100 тысяч рублей. Взыскивать задолженность пришлось в судебном порядке.
- Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, в соответствии с которым должница была обязана уплатить долг в размере 102 тысяч рублей, она продолжила игнорировать уплату взносов. Судебному приставу-исполнителю пришлось арестовать счета предпринимательницы, с которых впоследствии была списана сумма долга в принудительном порядке, - отмечают в УФССП по Бурятии.
Кроме того, до окончания исполнительного производства улан-удэнка была ограничена в праве выезда за пределы России. А за неисполнение решения суда в срок, данный для добровольной уплаты долга, дополнительно выплатила ещё семь тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.
В Бурятии приставы взыскали с предпринимательницы долг по взносам на капремонт
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мощный пожар нанёс зданию огромный урон
Приставу пришлось арестовать счета женщины
Организация нарушила законодательство в сфере недропользования
Бизнес, 15.11.2023
Полёты стартуют 21 декабря
Бизнес, 14.11.2023
На них обнаружили карантинного вредителя
Бизнес, 14.11.2023
Его масштабным обновлением займётся «дочка» крупнейшего в стране застройщика
Бизнес, 13.11.2023
Для реализации проекта застройщику необходимо вложить 18 млрд рублей
Бизнес, 11.11.2023
Он нужен для внешней торговли
Бизнес, 10.11.2023
Работавших там людей пообещали трудоустроить, а бизнесменам – оказать помощь
Бизнес, 10.11.2023
Рейсы разрешены из Якутска, Красноярска и Читы
Во время обучения ребят сопровождали опытные наставники
Впереди – оценка ущерба
Его поддержало правительство Бурятии
Бизнес, 03.11.2023
В республике вплотную возьмутся за развитие круизного судоходства
Бизнес, 03.11.2023
Застройщик задолжал арендную плату за три месяца