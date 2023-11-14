На них обнаружили карантинного вредителя
В Иркутске сожгли партию из 3150 роз. Цветы доставили в международный аэропорт Иркутска из Узбекистана. Специалисты обнаружили в срезах цветов карантинный объект – табачную белокрылку. Этот вид включен в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
- За нарушение п.2 ч.1 ст. 32 федерального закона«О карантине растений» владелец партии срезов цветов розы привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ. Заражённая подкарантинная продукция уничтожена в котельной путём сжигания, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Справка:
Табачная белокрылка – опасный карантинный многоядный вредитель отряда полужесткокрылых семейства белокрылки. Широко распространена в открытом и закрытом грунте в странах Европы, Северной и Южной Америки, повсеместно в странах Азии, Африки, Австралии и Океании. Характеризуется большой пластичностью, многоядностью и высокой скоростью размножения. Развивается на 600 видах растений. Имаго и личинки высасывают сок и вызывают ослабление растений. Имаго B. tabaci являются переносчиком свыше 60 различных вирусов – возбудителей опасных заболеваний растений.
В Иркутске сожгли более 3 тысяч заражённых роз
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