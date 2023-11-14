14 ноября

13 ноября

Популярное

В Иркутске сожгли более 3 тысяч заражённых роз

В Иркутске сожгли более 3 тысяч заражённых роз
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
На них обнаружили карантинного вредителя

В Иркутске сожгли партию из 3150 роз. Цветы доставили в международный аэропорт Иркутска из Узбекистана. Специалисты обнаружили в срезах цветов карантинный объект – табачную белокрылку. Этот вид включен в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

- За нарушение п.2 ч.1 ст. 32 федерального закона«О карантине растений» владелец партии срезов цветов розы привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ. Заражённая подкарантинная продукция уничтожена в котельной путём сжигания, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Справка:

Табачная белокрылка – опасный карантинный многоядный вредитель отряда полужесткокрылых семейства белокрылки. Широко распространена в открытом и закрытом грунте в странах Европы, Северной и Южной Америки, повсеместно в странах Азии, Африки, Австралии и Океании. Характеризуется большой пластичностью, многоядностью и высокой скоростью размножения. Развивается на 600 видах растений. Имаго и личинки высасывают сок и вызывают ослабление растений. Имаго B. tabaci являются переносчиком свыше 60 различных вирусов – возбудителей опасных заболеваний растений.

Россельхознадзор цветы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске сожгли более 3 тысяч заражённых роз
В Иркутске сожгли более 3 тысяч заражённых роз
Бизнес, 14.11.2023
На них обнаружили карантинного вредителя
В Бурятии определились с компанией, которая до неузнаваемости преобразит центр Улан-Удэ
В Бурятии определились с компанией, которая до неузнаваемости преобразит центр Улан-Удэ
Бизнес, 14.11.2023
Его масштабным обновлением займётся «дочка» крупнейшего в стране застройщика
Скоро станет известен застройщик самого масштабного проекта в Улан-Удэ
Скоро станет известен застройщик самого масштабного проекта в Улан-Удэ
Бизнес, 13.11.2023
Для реализации проекта застройщику необходимо вложить 18 млрд рублей
В Улан-Удэ оценили масштабы мощного пожара в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»
В Улан-Удэ оценили масштабы мощного пожара в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»
Бизнес, 10.11.2023
Работавших там людей пообещали трудоустроить, а бизнесменам – оказать помощь
Три авиакомпании России получили допуск к полётам в Монголию
Три авиакомпании России получили допуск к полётам в Монголию
Бизнес, 10.11.2023

Рейсы разрешены из Якутска, Красноярска и Читы

Более 50 школьников со всей Бурятии обучились основам предпринимательской деятельности
Более 50 школьников со всей Бурятии обучились основам предпринимательской деятельности
Бизнес, 07.11.2023
Во время обучения ребят сопровождали опытные наставники
В 2024 году рейс S7 Улан-Удэ – Иркутск станет ежедневным
В 2024 году рейс S7 Улан-Удэ – Иркутск станет ежедневным
Бизнес, 07.11.2023

Его поддержало правительство Бурятии

На Байкале в Бурятии запустят водные прогулки для туристов
На Байкале в Бурятии запустят водные прогулки для туристов
Бизнес, 03.11.2023
В республике вплотную возьмутся за развитие круизного судоходства
В Улан-Удэ со строительной фирмы взыскали почти 900 тысяч за аренду крана
В Улан-Удэ со строительной фирмы взыскали почти 900 тысяч за аренду крана
Бизнес, 03.11.2023
Застройщик задолжал арендную плату за три месяца
В Иркутской области хотят построить комплекс сжижения природного газа
В Иркутской области хотят построить комплекс сжижения природного газа
Бизнес, 02.11.2023
Газифицировать будут центральную экозону Байкальской природной территории
В Улан-Удэ часть компаний ищут сотрудников через чат-боты
В Улан-Удэ часть компаний ищут сотрудников через чат-боты
Бизнес, 02.11.2023
HR-менеджеры пока не готовы переложить на них свою работу
Для Байкала построят круизный лайнер
Для Байкала построят круизный лайнер
Бизнес, 30.10.2023
Корабль будет соответствовать трёхзвёздочному отелю

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^