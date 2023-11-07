Во время обучения ребят сопровождали опытные наставники
В Улан-Удэ завершился бесплатный образовательный интенсив «Время твоих идей!». Более 50 школьников со всей Бурятии в возрасте от 14 до 17 лет обучились основам предпринимательской деятельности.
Обучение проходило во время школьных каникул и включало темы по основам бизнеса, маркетингу, расчёту себестоимости и иных финансовых показателей, а также по поиску источников инвестиций и принятию управленческих решений. Во время обучения ребят сопровождали наставники – бизнес-тренеры, федеральные эксперты в сфере налогов и бухучёта, маркетинга и финансового планирования, которые консультировали их по разработке собственного бизнес-проекта.
Завершилось обучение захватывающим бизнес-квестом по предпринимательству «Бизнес-путаница» с выявлением победителей и конкурсом по защите предпринимательских проектов. Победительницей бизнес-квеста стала Арьяна И., быстрее всех прошедшая квест и ответившая правильно на все вопросы квиза.
На завершающем этапе каждый участник выступил перед экспертным советом с защитой своего предпринимательского проекта.
Победу одержал проект «Услуги графического дизайна», разработанный 14-летним Егором Х.
Второе место заняли Батор Х. и Григорий Е., представившие проект по открытию шаурмичной в Гусиноозёрске.
Третье место было отдано проекту Мунко Б. из села Хоринск по восстановлению сфинофермы.
Организатор обучающего интенсива – Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромторга Бурятии.
Более 50 школьников со всей Бурятии обучились основам предпринимательской деятельности
Бизнес, Фото:
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