В республике вплотную возьмутся за развитие круизного судоходства
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по развитию водного туризма на Байкале. Мероприятие прошло под председательством Игоря Левитина - помощника президента России Владимира Путина.
По словам Алексея Цыденова, саму группу сформировали по прямому поручению главы государства для развития туристического потенциала Бурятии и Иркутской области.
- Будем обсуждать развитие туризма, байкальской инфраструктуры и водных перевозок и принимать решения по этим вопросам, – написал руководитель региона в своём telegram-канале. – Темой первого заседания стало развитие круизного и пассажирского судоходства на Байкале. А главное – организация захода круизных судов таким образом, чтобы увеличение турпотока не сказывалось на состоянии байкальской территории.
По словам Цыденова, из всей существующей сегодня портовой инфраструктуры в работоспособном состоянии находятся только причальные сооружения в Турке и Северобайкальске.
- Прорабатываем вопрос финансирования – планируем модернизацию и реконструкцию этих причалов и тех, что находятся в Усть-Баргузине, Нижнеангарске, Выдрино, Танхое и других населённых пунктах. Необходимо организовать строительство очистных, приём льяльных, подсланевых и сточных вод с судов, возможности и достаточные мощности для заряда аккумуляторных батарей – в общем, обеспечить всю причальную инфраструктуру, которая могла бы обслуживать круизные корабли полностью и отвечала бы экологическим запросам, – подчеркнул глава Бурятии.
Он добавил: эти мероприятия позволят запустить туристические маршруты по всему озеру. «Они дадут возможность жителям и гостям республики познакомиться с красотами и самыми живописными уголками по всей протяжённости Байкала», – заключил руководитель республики.
На Байкале в Бурятии запустят водные прогулки для туристов
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