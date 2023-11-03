Застройщик задолжал арендную плату за три месяца
Улан-удэнские судебные приставы взыскали в пользу индивидуального предпринимателя пользу задолженность со строительной компании за аренду башенного крана.
Как выяснилось во время судебного заседания, техника должна была использоваться при строительстве школы.
Застройщик задолжал арендную плату за три месяца. По решению суда за неисполнение договорных обязательств, с учётом размера арендной платы, затрат на доставку и ремонт техники, неустойки и судебных расходов, строительная компания должна была выплатить индивидуальному предпринимателю 890 тысяч рублей.
- Судебный пристав-исполнитель вынес запрет на проведение регистрационных действий в отношении десяти транспортных средств, принадлежавших строительной компании, и наложил арест на денежные средства, находящиеся на счетах в банках. Вся сумма долга была взыскана, денежные средства перечислены на расчетный счет предпринимателя, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.
Поскольку в сроки для добровольной оплаты задолженности фирма решение суда не исполнила, также взыскан исполнительский сбор в размере 46 тысяч рублей.
В Улан-Удэ со строительной фирмы взыскали почти 900 тысяч за аренду крана
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