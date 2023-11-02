В Улан-Удэ часть компаний ищут сотрудников через чат-боты

HR-менеджеры пока не готовы переложить на них свою работу



Представители сервиса SuperJob провели опрос, чтобы узнать, как менеджеры по персоналу относятся к чат-ботам при рекрутинге. Выяснилось, что их используют в 4% компаний, в основном – для отбора резюме либо откликов от соискателей по заданным параметрам, ответов на вопросы, тестирования кандидатов и для передачи информации в базу данных.



А вот в 96% организаций не прибегают к помощи искусственного интеллекта при найме. Для многих это удобная и полезная технология, но за полноценный искусственный интеллект в человеческом понимании этого слова эйчары чат-боты не считают и в возможность полностью переложить на них свою работу не верят. На это готовы лишь 29% опрошенных HR-менеджеров.



Судя по комментариям респондентов, речь идёт также об HR-автоматизации. Для части специалистов главное – первичный отбор резюме по определённым параметрам (особенно в массовом найме). Рекрутеры хотели бы поручить ИИ вводные интервью и тестирование – как профессиональное, так и личностное. Часть опрошенных мечтает о том, чтобы нейросеть писала за них тексты для вакансий.





