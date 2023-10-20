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В Бурятии фермер, не уничтоживший коров с лейкозом, попал на крупный штраф

В Бурятии фермер, не уничтоживший коров с лейкозом, попал на крупный штраф
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Ему придётся выложить 40 тысяч рублей

В начале августа в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии возбудили дело об административном правонарушении на главу крестьянско-фермерского хозяйства из Мухоршибирского района. Он не уничтожил больных лейкозом коров, находящихся на животноводческой стоянке в местности Хохошун, несмотря на выданное ранее требование.

Тем самым фермер нарушил статью 18 федерального закона «О ветеринарии» и статьи № 7, 33 и 36 приказа Минсельхоза РФ № 156 от 24 марта 2021 года («Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза КРС»).

Материалы дела направили в мировой суд. Главу КФХ в итоге признали виновным по части 8.1 статьи 19.5. КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания») и назначили ему наказание в виде штрафа размером в 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.
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