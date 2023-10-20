В Бурятии фермер, не уничтоживший коров с лейкозом, попал на крупный штраф



В начале августа в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии возбудили дело об административном правонарушении на главу крестьянско-фермерского хозяйства из Мухоршибирского района. Он не уничтожил больных лейкозом коров, находящихся на животноводческой стоянке в местности Хохошун, несмотря на выданное ранее требование.



Тем самым фермер нарушил статью 18 федерального закона «О ветеринарии» и статьи № 7, 33 и 36 приказа Минсельхоза РФ № 156 от 24 марта 2021 года («Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза КРС»).



Материалы дела направили в мировой суд. Главу КФХ в итоге признали виновным по части 8.1 статьи 19.5. КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания») и назначили ему наказание в виде штрафа размером в 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.