Теперь жильцы одного из домов смогут экономить на отоплении
Управляющая организация, обслуживающая многоквартирный дом № 6 на улице Чертенкова в Улан-Удэ, при содействии муниципальной жилинспекции обязала ПАО «ТГК-14» учитывать показания общедомового прибора учёта при начислении платы за отопление. Для этого пришлось обратиться в Арбитражный суд. Решение уже вступило в законную силу.
Теперь прибор будет считать количество гигакалорий потреблённой тепловой энергии в доме с открытой системой водоснабжения.
- В будущем это позволит собственникам экономить на отоплении. Тепловые потери в системе горячего водоснабжения не будут суммироваться с объёмом потребления тепловой энергии на отопление, что, в свою очередь, приведёт к снижению платы за коммунальную услугу, – отметили в управлении жилинспекции.
В Улан-Удэ ТГК-14 заставили считаться со счётчиком
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