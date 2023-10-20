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В Улан-Удэ ТГК-14 заставили считаться со счётчиком

В Улан-Удэ ТГК-14 заставили считаться со счётчиком
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Теперь жильцы одного из домов смогут экономить на отоплении

Управляющая организация, обслуживающая многоквартирный дом № 6 на улице Чертенкова в Улан-Удэ, при содействии муниципальной жилинспекции обязала ПАО «ТГК-14» учитывать показания общедомового прибора учёта при начислении платы за отопление. Для этого пришлось обратиться в Арбитражный суд. Решение уже вступило в законную силу.

Теперь прибор будет считать количество гигакалорий потреблённой тепловой энергии в доме с открытой системой водоснабжения.

- В будущем это позволит собственникам экономить на отоплении. Тепловые потери в системе горячего водоснабжения не будут суммироваться с объёмом потребления тепловой энергии на отопление, что, в свою очередь, приведёт к снижению платы за коммунальную услугу, – отметили в управлении жилинспекции.

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