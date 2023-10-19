В Бурятии уничтожили более 700 килограммов некачественной «молочки»

Её нашли на прилавках местных магазинов и изъяли из оборота





За девять месяцев – с января по сентябрь 2023 года – сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора исследовали более тысяч проб молочной продукции при надзоре за её качеством и безопасностью. Ни в одной не выявили превышения нормативов по химическим загрязнителям, в том числе – пестицидам, тяжёлым металлам (кадмию, мышьяку, свинцу и др.), микотоксинам и антибиотикам.А вот доля «молочки», не отвечающей требованиям по физико-химическим показателям (это массовая доля жира, влаги и кислотность), составила 1,4% – как и по микробиологическим. Некачественные продукты, всего – два партии весом 738 килограммов – изъяли из оборота с последующей утилизацией или уничтожением.А ещё ведомство постоянно информирует заинтересованные министерства и ведомства, подчиняющиеся им учреждения, объявляющие торги по закупке продуктов, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о так называемых предприятиях-призраках по производству «молочки». За девять месяцев выявили три таких, которые находятся в Рязанской и Свердловской областях и в Москве.