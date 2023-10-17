Социальный контракт помог жительнице Бурятии расширить бизнес

Она расширила магазин корейской косметики и кожгалантерии



Жители Бурятии продолжают пользоваться такой мерой господдержки, как социальный контракт. К примеру, жительница села Курумкан, многодетная мать Галина расширила свой бизнес с помощью соцконтракта.



Галина имеет небольшой магазин, в который вкладывает все свои силы.



– В нашей семье трое детей: старшему 14 лет, среднему три года, младшему – два, – говорит предпринимательница. – Когда узнала про социальный контракт, решила оформиться в качестве индивидуального предпринимателя. Средства, полученные от государства по соцконтракту, направила на закупку товаров. Начинала с корейской косметической продукции, а теперь я уже не привязана к работодателю, могу посвящать время семье и развитию собственного бизнеса. Расширила ассортимент и развиваюсь дальше: закупила кожгалантерею. Прибыль вкладываю в развитие магазина и уже подумываю открыть вторую торговую точку, где планирую продавать верхнюю одежду турецкого производства.



Всего в Курумканском районе социальный контракт с органами социальной защиты заключили 38 человек.



В Бурятии за девять месяцев 2023 года адресную помощь по выходу из трудной жизненной ситуации получили 1718 человек на сумму более 350 млн рублей.



Социальный контракт – это соглашение, которое заключает органам соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.



По этому соглашению орган соцзащиты населения обязуется оказать государственную помощь, в том числе через социальные услуги, денежную выплату, приобретение необходимых товаров, а получатели помощи берут на себя обязательства, например, пройти переобучение, трудоустроиться, открыть собственное дело.



