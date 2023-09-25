Аптекарям в Бурятии готовы платить почти по 69 тысяч

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

При этом от соискателей требуется опыт и стремление помогать людям



Каждый год 25 сентября фармацевты и провизоры во всём мире, в том числе – в России – отмечают свой профессиональный праздник. Представители платформы HeadHunter решили выяснить, насколько такие специалисты востребованы в Бурятии и какую зарплату им сейчас предлагают.



Всего с начала 2023 года разместили более 31 тысячи вакансий для аптекарей – на 17% больше, чем за аналогичный период 2022-го. На одну в России приходится в среднем 2,1 резюме, что говорит о серьёзной нехватке кадров. В Бурятии этот показатель составляет всего 1,3. Оптимальным же считается 4-8 резюме на одно предложение – в этом случае и работодателям есть, из кого выбрать, и среди соискателей отсутствует большая конкуренция за рабочие места.



Заработная плата в этой области в стране колеблется от 50 до 75 тысяч рублей (год назад было 45-69 тысяч). В Бурятии фармацевтам и провизорам готовы платить от 45 977 до 68 966 рублей в месяц (в 2022-ом – от 43 000 до 57 471).



Требования, которые чаще всего работодатели предъявляют к кандидатам – наличие профильного образования и действующего сертификата специалиста, опыт работы в аптечных сетях и знание ассортимента лекарств. Из личных качеств это коммуникативные навыки, грамотная речь и стремление помогать людям.



- Помимо своевременной зарплаты, официального трудоустройства и полного соцпакета, работодатели на Дальнем Востоке предлагают будущим сотрудникам дополнительные возможности и бонусы – ДМС, питание, оплату проезда до работы и домой, подарки для детей к праздникам, обучение начинающих специалистов и, к примеру, «отсутствие планов продаж и тайных покупателей». Из-за дефицита кадров подходить к формату занятости стали более гибко – соискателям предлагают не только полный рабочий день, но и совмещение или работу лишь в удобные часы, – рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter на Дальнем Востоке Елизавета Илюшина.



