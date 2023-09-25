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В Бурятии организация хранила бочки для нефтепродуктов как попало

В Бурятии организация хранила бочки для нефтепродуктов как попало
Бизнес, 
После проверки прокуратуры выписали штраф

В Окинском районе Бурятии руководитель организации, осуществляющей работы по геологическому изучению недр, получил представление прокурора за нарушение экологического законодательства.

- Установлено, что бочки для нефтепродуктов, в том числе использованные, предприятие складировало без обустройства навеса и площадок с твёрдым покрытием, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Виновник привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления», ему назначен штраф 20 тысяч рублей.

После прокурорского вмешательства площадку для хранения отходов производства обустроили.

прокуратура нефтепродукты

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