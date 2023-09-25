В Бурятии организация хранила бочки для нефтепродуктов как попало

После проверки прокуратуры выписали штраф



В Окинском районе Бурятии руководитель организации, осуществляющей работы по геологическому изучению недр, получил представление прокурора за нарушение экологического законодательства.



- Установлено, что бочки для нефтепродуктов, в том числе использованные, предприятие складировало без обустройства навеса и площадок с твёрдым покрытием, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Виновник привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления», ему назначен штраф 20 тысяч рублей.



После прокурорского вмешательства площадку для хранения отходов производства обустроили.



