После проверки прокуратуры выписали штраф
В Окинском районе Бурятии руководитель организации, осуществляющей работы по геологическому изучению недр, получил представление прокурора за нарушение экологического законодательства.
- Установлено, что бочки для нефтепродуктов, в том числе использованные, предприятие складировало без обустройства навеса и площадок с твёрдым покрытием, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Виновник привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления», ему назначен штраф 20 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства площадку для хранения отходов производства обустроили.
В Бурятии организация хранила бочки для нефтепродуктов как попало
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 25.09.2023
После проверки прокуратуры выписали штраф
Бизнес, 22.09.2023
Туркомплекс состоит из 20 модульных домиков
Жители республики скоро смогут попробовать их мясо и яйца
Большинство работодателей называют её размер только после собеседования
Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора
В домах, которые она обслуживает, прохудились крыши и протекала канализация
Бизнес, 18.09.2023
Процедуру планируют ввести в следующем году
Бизнес, 15.09.2023
19-летняя подруга нарушителя рекламировала услуги
Бизнес, 15.09.2023
Конкурс состоится в октябре
Мероприятие проходит в городе с 13 по 14 сентября
Всего предоставлено около 15 млн рублей
Их должны сдать уже в этом году
Руководитель предприятия получил представление прокуратуры
Бизнес, 13.09.2023
Вопрос обсуждали на Восточном экономическом форуме
Бизнес, 12.09.2023
Планируется, что он заработает уже этой зимой