21-летний водитель теплохода незаконно катал туристов на Байкале

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

19-летняя подруга нарушителя рекламировала услуги



14 сентября транспортные полицейские на озере Байкал установили очередного нарушителя, перевозившего туристов на судне без лицензии. Им оказался 21-летний водитель теплохода, который за плату катал семь пассажиров в заливе Лиственничный в Листвянке.



- Оказалось, что недобросовестный судовладелец ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, однако должных выводов для себя не сделал и вновь нарушил законодательство, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Молодого человека привлекли к административной ответственности.



Кроме того, полицейские установили 19-летнюю иркутянку, которая рекламировала его услуги через громкоговоритель, приглашая туристов на водную прогулку на теплоходе. На неё также составили административный протокол.



Обоим грозит предупреждение или штраф до 500 рублей.



