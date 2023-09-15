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21-летний водитель теплохода незаконно катал туристов на Байкале

21-летний водитель теплохода незаконно катал туристов на Байкале
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
19-летняя подруга нарушителя рекламировала услуги

14 сентября транспортные полицейские на озере Байкал установили очередного нарушителя, перевозившего туристов на судне без лицензии. Им оказался 21-летний водитель теплохода, который за плату катал семь пассажиров в заливе Лиственничный в Листвянке.

- Оказалось, что недобросовестный судовладелец ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, однако должных выводов для себя не сделал и вновь нарушил законодательство, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Молодого человека привлекли к административной ответственности.

Кроме того, полицейские установили 19-летнюю иркутянку, которая рекламировала его услуги через громкоговоритель, приглашая туристов на водную прогулку на теплоходе. На неё также составили административный протокол.

Обоим грозит предупреждение или штраф до 500 рублей.

Байкал туризм

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