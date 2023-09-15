19-летняя подруга нарушителя рекламировала услуги
14 сентября транспортные полицейские на озере Байкал установили очередного нарушителя, перевозившего туристов на судне без лицензии. Им оказался 21-летний водитель теплохода, который за плату катал семь пассажиров в заливе Лиственничный в Листвянке.
- Оказалось, что недобросовестный судовладелец ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, однако должных выводов для себя не сделал и вновь нарушил законодательство, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Молодого человека привлекли к административной ответственности.
Кроме того, полицейские установили 19-летнюю иркутянку, которая рекламировала его услуги через громкоговоритель, приглашая туристов на водную прогулку на теплоходе. На неё также составили административный протокол.
Обоим грозит предупреждение или штраф до 500 рублей.
21-летний водитель теплохода незаконно катал туристов на Байкале
Бизнес, Фото:
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