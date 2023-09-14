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В Бурятии 71 работодатель получил субсидии за найм сотрудников

В Бурятии 71 работодатель получил субсидии за найм сотрудников
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Всего предоставлено около 15 млн рублей

Отделение Социального фонда России по Бурятии с начала года перечислило около 15 млн рублей работодателям за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. С заявлениями на субсидии обратился 71 работодатель: они приняли на работу 363 человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР, программа субсидирования найма была запущена в 2021 году как мера стимулирования занятости. Сперва она предусматривала выделение дотаций за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. Позже проект скорректировали, он охватил молодёжь в возрасте до 30 лет и беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. В этом году программу распространили на участников специальной военной операции.

На господдержку могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2023 года и не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам. На каждого работника предоставляется субсидия в размере одного минимального размера оплаты труда (сейчас это 16 242 рубля) плюс соответствующие средства на уплату страховых взносов.

Такую сумму работодатель получит трижды. Первый платёж придёт через месяц после приёма соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода. Средняя компенсация, предоставляемая работодателям республики, составляет сегодня около 25,5 тысяч рублей на сотрудника.

Чтобы получить субсидию, нужно через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии и после этого подать заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда.

Всего в России с заявлениями на субсидии обратились 2,2 тыс работодателей, принявшие на работу 13,2 тыс человек.


субсидии

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